Emma | delirio sexy a Sanremo | scatenata sul bancone | il video nel cuore della notte | Guarda

(Di domenica 11 febbraio 2024) Laè lunga. Anzi, lunghissima. Ieri sera, sabato 10 febbraio, si è chiuso il 74esimo Festivalcanzone italiana: vince Angelina Mango su Geolier e fioccano le polemiche. Già, il rapper napoletano ha dominato nel televoto, ma non è bastato. Tant'è, il verdetto è questo, con buona pace dei complottisti scatenati sui social. Amadeus e Fiorello, in co-conduzione, chiudono alla grande: ascolti stratosferici, la quinta edizione ritocca al rialzo tutti i record precedenti. Amadeus ha giurato che sarà l'ultima, ma di fronte a queste cifre la Rai farà di tutto per fargli cambiare idea. Vedremo. Ma si diceva: laè lunghissima. Dopo il terminekermesse, infatti, come sempre c'è stato l'after-party, a cui hanno preso parte molti degli artisti, una festa ...

Ecco le parole della bella e giovane cantante dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston Oggi, sabato 10 febbraio 2024, ...È Fantasanremo mania all'Ariston. Non solo il pubblico da casa, ma anche i cantanti in gara, stanno infatti facendo di tutto per portare bonus e vincere la speciale competizione.E’ lei la vera e unica rockstar di questa edizione. Autocritica senza sconti, reminiscenze anni ‘80, Ariston in delirio. Voto 10 Loredana Bertè, "Pazza": il testo della canzone in gara a Sanremo 2024 ...