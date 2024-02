Elezioni | spunta Luna per il centrodestra

(Di domenica 11 febbraio 2024) Mancano pochi mesi al voto per le amministrative a Osimo e partiti e movimenti si stanno dando un gran da fare, tra polemiche e decisioni importanti. C’è una spaccatura, quella all’interno delle Liste civiche, che sta portando ad alcune fuoriuscite dal movimento che non condividerebbero la scelta del candidato. La fumata nera di questa settimana, quando si sarebbe dovuto conoscere il destino dell’alleanza o meno con ilche ha teso la mano ai civici, ne è conferma. Nel frattempoil nome di Fabio, presidente regionale del Coni, quale probabile candidato delqualora l’accordo non si dovesse fare oppure Alberto Maria Alessandrini della Lega. Ilcomposto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega ha già fatto sapere infatti, tramite il coordinatore ...

Le elezioni in Indonesia sono state caratterizzate dal massiccio utilizzo di IA generativa. Un modo per capire il suo impatto sulle elezioni ...Manca ormai un mese al voto in Abruzzo e il gong per quanto riguarda le liste è ormai alle porte. E spunta un caso nel centrodestra. Le ultime.Preparatevi, c’è un annuncione in arrivo. Allo scopo forse di dare una rinvigorita alla fiacchissima campagna elettorale dell’assessore Cavallari, per il quale il Sindaco D’Alberto si sta spendendo ta ...