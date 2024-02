Ecco i 5 finalisti del 74mo Festival

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 febbraio 2024) 2.05 Irama, Ghali, Angelina, Mango, Geolier, Annalisa. Ora si procede con il riascolto delle prime cinque canzoni classificate, che saranno nuovamente votate da tutte e tre le giurie, con un'incidenza del 34% per il Televoto e del 33% ciascunoa per la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e per la Giuria delle Radio. Al termine di questa votazione sarà svelata la classifica finale dei primi cinque e sarà proclamata la canzone vincitrice deldi Sanremo 2024.