Eccellenza | Terranuova dopo la festa in campo con la Lastrigiana Fani sfida la Colligiana per scacciare la crisi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) AREZZO Sono solo due le aretine impegnate tra poche ore per il nuovo turno del campionato di. Il Foiano ha disputato l’anticipo, mentre la Baldaccio Bruni osserverà un turno di riposo. Ecco allora che tutti gli occhi saranno puntati su Castiglionese eTraiana. I biancorossi scenderanno in(14.30)la vittoria in Coppa Italia contro la, avversario ai margini della zona rossa, con le maggiori insidie rappresentate forse dai festeggiamenti per lo storico risultato. Becattini è consapevole tuttavia dell’importanza della posta in palio per restare nelle prime posizioni. Per la Castiglionese invece c’è l’esame. La squadra diè reduce da un periodo non certamente positivo. Reduce da due sconfitte, con l’ultimo ...