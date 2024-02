Eccellenza Sangiustese | non ci deve essere storia con la Jesina»

(Di domenica 11 febbraio 2024) "Stiamo facendo il massimo per tirarci fuori da questa situazione e siamo convinti che possiamo farcela, ma dobbiamo crederci con forza". È quanto dice Luigi Giandomenico, allenatore della, alla vigilia della sfida casalinga contro la. Oggi il tecnico, dopo avere scontato la squalifica, tornerà a sedersi in panchina da dove guiderà la squadra in un match di fondamentale importanza dopo la sconfitta di sette giorni fa nello scontro salvezza sul campo del Monturano. Nel match di andata i leoncelli si sono imposti nei minuti di recupero con il gol messo a segno da Trudo mentre domenica scorsa laha pareggiato 1-1 con il Tolentino. "Dobbiamo trovare dentro di noi – sottolinea Giandomenico – quel qualcosa in più perché non possiamo far scivolare via una situazione del genere senza tentare di fare tutto il ...

In Eccellenza, attesa per il turno odierno con le gare delle provinciali. Urbania-Civitanovese, K Sport-Monturano e Montegiorgio-Urbino sono i match principali.Il Colli vince 1-0 contro la Maceratese grazie a una rete di Filipponi nel primo tempo. Primo successo per Morelli in panchina e speranze di salvezza per il Colli. Altri risultati nel calcio locale.La Maceratese perde contro l'Atletico Azzurra Colli, ultima in classifica, nella sesta giornata di ritorno in Eccellenza. Altri incontri in programma oggi. Classifica aggiornata.