È proprio vero che i giovani di oggi sono così “tecnologici”?

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il giovane A Mi chiamo A eun giovane degli anni 1980. Studio all’Università, anche se con qualche battuta di arresto e qualche esame ripetuto. Ho scelto una Facoltà un po’ difficile, ma spero di farcela anche perché, oltre a studiare, faccio qualche lavoretto per avere qualche soldo in più. Mi piace la musica e suono in un gruppo musicale di amici, esibendoci ogni tanto per poca lira, ma con grande passione e grande divertimento. Mi sto appassionando di computer ed ho acquistato, prima, un Sinclair ZX 80 e poi un Commodore 64, coi quali sto facendo un mucchio di esperimenti. Quello che mi piace particolarmente dei pc è che se hai un po’ di pazienza e studi un minimo il linguaggio Basic, puoi farci un mucchio di cose interessanti, come creare un database per mettere ordine tra le centinaia di dischi, alcuni dei quali “ereditati” dai fratelli più grandi e ...