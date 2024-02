E’ morto Nerio Nesi | il ‘banchiere rosso’ che amava Cavour aveva 99 anni

Ebbe una lunga militanza nella sinistra socialista con la vicinanza al suo leader, Riccardo Lombardi. Nel 1982 la rottura con Craxi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 feb - 1 - COSTRUZIONI EDILI SRL Ente appaltante: AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA SPA DI VERONA ...(Adnkronos) – Sono attese entro domani le candidature per la presidenza di Confindustria, con il deposito delle firme dei sostenitori nel consiglio generale. Quattro i nomi in lista per la successione ...