È la sfilata della bacchetta | il direttore d' orchestra Venezi chiude il Carnevale di Fano | «Curiosa di vedere il pupo che mi rappresenta»

I vincitori sono stati premiati dal sindaco e dal vice sindaco: menzione speciale per il carro della parrocchia di San Martino e San Paolo. Tra le maschere vince San Carlo.Entusiasmo e divertimento per le mascherine in festa – Evento tutto al palasport nonostante il tempo inclemente ...CUNEO CRONACA - A causa del maltempo, numerose sfilate di Carnevale, in programma nel weekend, nello specifico sabato 10 febbraio, sono state rinviate. Dopo l'annuncio del Comune di Limone, che ha per ...