Dune | le 13 maggiori differenze tra il libro e il primo film

(Di domenica 11 febbraio 2024)di Frank Herbert è probabilmente uno dei romanzi di fantascienza più famosi e amati di tutti i tempi. L’epica storia di caduta e ascesa al potere nell’Imperium galattico del misterioso Paul Atreides occupa un posto speciale nelle menti e nei cuori di generazioni di fan. Gli effetti e l’influenza disono ben visibili nella storia fantascientifico come la conosciamo oggi. La storia trae ispirazione dal Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien e ha influenzato direttamente la creazione di Star Wars di George Lucas. Pubblicato in due parti sulla rivista americana Analog tra il 1963 e il 1965 è stato poi raccolto in un unico tomo di oltre 600 pagine. Come il Signore degli Anelli, anche il romanzo diè sempre stata considerata una di quelle storie impossibili da adattare. Eppure siamo già al secondo adattamento cinematografico. ...