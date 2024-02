Dove va a finire l’acqua della Fontana di Trevi? Se lo chiedono proprio tutti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 11 febbraio 2024) Delle oltre 2mila fontane presenti a Roma, quella diè sicuramente la più famosa, vuoi anche per celebri film che vi sono stati girati: Totòtruffa nel quale Totò vende a un turista italo-americano la favolosa, o anche la Doce Vita di Federico Fellini con Marcello Matroianni e Anita Ekberg. Il suo essere ‘protagonista’ di pellicole intramontabili e la sua indiscutibile bellezza la rendono meta di turisti italiani e stranieri che la raggiungono a frotte anche solo per buttare una monetina e provare a far avverare un desiderio., che dine fa? – ilcorrierecitta.comInsomma tra storia, architettura, cinematografia e superstizione, ladiaffascina e incuriosisce. Tante le domande che ...