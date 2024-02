Dove mangiare a Roma per San Valentino I ristoranti scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 11 febbraio 2024) Chissà cosa penserebbe il santo di Terni se sapesse che le nobili ragioni del suo martirio si sono dissolte in una festa che di sacro ha mantenuto solo il suo nome. Ad ogni modo, come ogni anno il 14 febbraio incombe già da settimane su di noi, che volenti o nolenti ci troviamo a navigare in un mare di cuori da quando apriamo la mail al mattino a quando andiamo al supermercato la sera. Comunque andare a cena fuori a Sanpiace sempre, basta fare un rapido sondaggio telefonico tra iche propongono menu dedicati per scoprire che la maggior parte è full già a partire da una settimana prima. Se siete tra quelli che non rinunciano alla cena cosiddetta piùntica dell'anno, fate almeno in modo che non diventi quella dal rapporto qualità/prezzo più svantaggioso, eventualità molto probabile in occasioni come questa. ...