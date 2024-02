Dopo la telefonata disperata Morta la bambina simbolo | Uccisa dai raid israeliani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le speranze si spengonododici giorni. No, Hind Rajah non ce l’ha fatta. È stato ritrovato a Gaza City il corpo dellapalestinese diventata uno dei simboli della guerra per lacon la quale dodici giorni fa chiedeva aiuto alla Mezzaluna Rossa palestinese,che l’auto sulla quale si trovava era stata bersagliata da un tank israeliano. Erala piccola Hind mentre parla va col telefono dello zio. Un carro israeliano aveva appena colpito la Kia Picanto nella quale viaggiavano anche lo zio Bashar Hamadah, sua moglie e i loro tre figli, e Sameeh, un altro zio. Solo lei e la cugina Layan Hamedah, 15 anni, erano sopravvissute. Coperte del sangue dei loro cari, ma vive. "Ci stanno sparando addosso, i miei sono stati uccisi…" aveva gridato al cellulare Rajah. ...