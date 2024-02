Donne nella scienza | in Puglia undici scuole aderenti al progetto per ridurre il divario di genere nelle competenze digitali Oggi giornata internazionale

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 11 febbraio 2024) Di seguito il comunicato: In Italia ildicontinua ad essere uno dei maggiori ostacoli alla partecipazione delleal mondo del lavoro. Mentre le aziende cercano sempre più figure professionali contecniche e, la percentuale di specialisti ICT donna in Italia, secondo il Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea, è ferma al 16% rispetto a una media UE al 19%. Senza considerare che, nel secondo trimestre 2023, il tasso di occupazione delletra i 15 e i 64 anni si è attestato al 52,6%. In poche parole, appena una donna su due in Italia lavora. Da queste premesse Girls Code it Better, iniziativa di Officina Futuro Fondazione W-Group, ha ...