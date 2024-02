Donald Trump | «Delinquenti i Paesi Nato che non pagano | incoraggerei la Russia ad attaccarli»

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’ex presidente da un comizio in Carolina del Sud: «Devi pagare tutti i conti, se non paghi sei un delinquente, non ti proteggerei»

Ecco come si sta nella capitale glamour anni ’50 per ereditiere, oggi dominata dalla presenza dell'ex presidente. La più bianca e milionaria costa ... (vanityfair)

Durante una manifestazione elettorale a Conway, nella Carolina del Sud, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso che incoraggerebbe la Russia a fare "quel diavolo che vuole" a ...In un comizio a Conway, nel South Carolina, Donald Trump ha detto che non esiterebbe a «incoraggiare» la Russia ad attaccare i Paesi della Nato che non rispettano i loro impegni finanziari. Una ...(Adnkronos) – In un comizio a Conway, nel South Carolina, Donald Trump ha detto che non esiterebbe a “incoraggiare” la Russia ad attaccare i Paesi della Nato che non… Leggi ...