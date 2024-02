Domenica In | spettatori contro Rai per la censura parole di Dargen e Ghali | “Fate schifo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pubblicato il 11 Febbraio, 2024 L’amministratore delegato Raii messaggila guerra Palestino-Israele difuriosi Dopo il festival di Sanremo 2024, è andata in onda oggi pomeriggioIn, contenitore condotto da Mara Venier su Rai 1. Una puntata speciale legata alle ospitate degli artisti, che hanno ciò vissuto in questi cinque giorni di festival della canzone italiana appena concluso. Nel corso della puntata, però, non sono mancati i messaggiil genocidio del conflitto tra Israele-Palestina diD’Amico e, esortarti da alcune domande dei giornalisti. A quel punto, però, la Venier ha fermato subito i due artisti, spiegando che il programma è tenuto a parlare ...