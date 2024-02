Domenica In Speciale Sanremo | la scaletta della maratona di Mara Venier in esclusiva | si apre con Alfa | Riccardo Cocciante superospite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Come da tradizione, lasanremese si conclude con la puntatadiIn dedicata proprio al Festival. In diretta dal Teatro Ariston di11 febbraio, eccezionalmente dalle ore 14 alle ore 19.55 circa su Rai1, va in onda ‘In2024’ condotto da. Tanti gli ospiti per questodedicato alla 74esima edizione del ‘Festival di’, con le luci dell’Ariston che si riaccendono per ospitare l’imperdibile appuntamento successivo alla finale dell’ultimo festival targato Amadeus. Un puntatache vedrà ospiti, subito dopo il Tg1 delle ore 13.30, tutti i cantanti e ...