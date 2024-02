Domenica In Sanremo 2024 | quando canta ci sarà Annalisa | a che ora

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 11 febbraio 2024)ci(a che ora)In di Mara Venier in onda oggi, 11 febbraio, su Rai 1 nello speciale su? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, e vogliono saperecanterà il proprio beniamino. Una risposta ufficiale e pubblica al momento non c’è. Ricordiamo che il programma oggi chiude alle ore 19.55. Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di, Mara Venier ospiterà tutti gli altrinti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De ...