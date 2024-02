Domanda difficile per Geolier: “Quarto posto o quarti di Champions?” La risposta del rapper (Di domenica 11 febbraio 2024) Geolier, il noto rapper napoletano, ha parlato del Napoli in un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il Festival di Sanremo 2024 ha visto Geolier brillare nelle serate delle cover, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto nella serata finale. Il noto rapper napoletano ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive durante un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, in cui ha toccato diversi argomenti, tra cui il futuro di Walter Mazzarri e le sue speranze per il Napoli. Geolier, sempre legato ai colori azzurri, ha espresso la sua opinione sulla gestione di Mazzarri dopo l’esonero di Garcia: “Penso che Mazzarri conosca bene il Napoli, la società e la piazza. Conoscere così tanto l’ambiente lo aiuterà a legare ancora di più con il gruppo e a farlo ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di domenica 11 febbraio 2024), il notonapoletano, ha parlato del Napoli in un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il Festival di Sanremo 2024 ha vistobrillare nelle serate delle cover, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondonella serata finale. Il notonapoletano ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive durante un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, in cui ha toccato diversi argomenti, tra cui il futuro di Walter Mazzarri e le sue speranze per il Napoli., sempre legato ai colori azzurri, ha espresso la sua opinione sulla gestione di Mazzarri dopo l’esonero di Garcia: “Penso che Mazzarri conosca bene il Napoli, la società e la piazza. Conoscere così tanto l’ambiente lo aiuterà a legare ancora di più con il gruppo e a farlo ...

