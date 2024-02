Dolore immenso in Serie A | il ricordo del tragico incidente a poche ore dalla partita

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 11 febbraio 2024) Come ogni anno undoloroso che affiora alla mente: ilche sconvolse tutto il calcio italiano Ogni anno la stessa storia, ogni anno l’che non va via. Sono passati ormai 23 annimorte di un ragazzo che era considerato una grandissima promessa e che avrebbe potuto avere una carriera importante, ripercorrendo anche le orme del suo glorioso papà. Purtroppo il destino ha voluto che andasse diversamente e ogni anno, come quest’anno, siamo qui a ricordare la tragedia di quel maledetto 9 febbraio 2001. La commemorazione a Bologna per ricordare Niccolò Galli (Instagram) – rompipallone.itFu davvero un dramma senza eguali. Una caduta dal motorino e la luce che si spegne, a soli 17 anni, gettando nello sconforto un’intera comunità e portando il buio ...