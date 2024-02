Divieto di dimora per due pusher sorpresi con 55 grammi di coca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) La polizia di Stato ha intensificato i servizi in tutta la città per con- trastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante questi pattugliamenti mirati, la squadra investigativa del commissariato di Sesto San Giovanni ha arrestato due cittadini marocchini. I due stranieri, che sono anche risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati beccati in pieno giorno in zona Vulcano, mentre aspettavano i clienti. Dalla perquisizione, gli agenti hanno recuperato circa 55diina, un bilancino di precisione e 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Per i due malviventi sono così scattate le manette con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. La coppia diè stata giudicata con il rito direttissimo e per entrambi il giudice ha deciso di applicare ildi ...