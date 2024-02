Dietro l’angolo il Vivo V30 Pro | riceve la certificazione Bluetooth SIG

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024) La serieV30 sta per essere completata con l’arrivo del modelloV30 Pro. Anche se al momento non ci sono informazioni precise sulla data di lancio, il recente ottenimento dellaSIG suggerisce che potremmo aspettarci l’annuncio in un futuro non troppo lontano. Riguardo alle specifiche e alle caratteristiche del telefono, ci si aspetta che ilV30 Pro offra miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti. Probabilmente includerà una fotocamera più avanzata, un processore più potente ed una batteria con maggiore autonomia. È possibile anche che presenti altre funzionalità premium, ma fino a quando non verranno rilasciate informazioni ufficiali da parte di, dovremo attendere ulteriori dettagli per avere una panoramica completa delle ...