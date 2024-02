Devo dirti una cosa intima | Lo ho visto da dietro! | Bonaccorti-Venier | ormone impazzito per Ghali | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il Festival di Sanremo 2024 continua a Domenica In. Come da tradizione, nella domenica post-festivaliera, ecco la puntata speciale del programma condotto da Marasu Rai 1: in onda dalle 14 alle 20 proprio dal teatro Ariston, dove sfilano e si esibiscono nuovamente tutti gli artisti che hanno animato la kermesse. Tra questi, ovviamente, ecco anche, al centro di una furibonda polemica dopo quanto accaduto sul palco sabato sera: "Stop genocidio", ha affermato riferendosi al conflitto in Medio Oriente. Insomma,accusa in eurovisione Israele di genocidio, circostanza che ha scatenato la reazione dell'ambasciatore israeliano in Italia e anche un'accesa polemica politica. Per inciso,è tornato sul punto, confermando in toto le sue posizioni. Tant'è, oltre alla polemica politica, a Domenica In ...