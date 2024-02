“Devo dire una cosa” Sanremo 2024 | Tiziano Ferro rompe il silenzio sul Festival Pubblico impazzito | “Grazie!” Per lui il regalo più bello VIDEO

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha regalato emozioni fortissime anche a un cantante famoso che non era in gara. Parliamo di uno dei big della musica italiana, apprezzato nel resto del mondo. In particolare in Sud America, ma non solo. Lui quest’anno non ha potuto partecipare alla manifestazione ma in qualche modo la sua arte ha preso forma sul palco del Teatro Ariston. Tutto questo grazie al gesto di uno dei concorrenti. Una iniziativa che ha commosso questo big, che sta attraversando un momento un po’ complicato della propria vita e che tutti sperano superi presto. Un tributo ha emozionato il famosissimo cantautore. Un personaggio a cui ilmanca molto, ma possiamosicuramente che laè reciproca. L’omaggio gli è arrivato in maniera inaspettata in queste ore. Una grande sorpresa per lui. Un vero e ...