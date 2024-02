Detenuto suicida a Latina | è il 17esimo da inizio anno

(Di domenica 11 febbraio 2024) La vittima è un 36enne d’origine indiana, in attesa di primo giudizio per reati a sfondo sessuale Nuovo suicidio in carcere. Dall’dell’, è ilche si toglie la vita. "Poco dopo mezzanotte und’origine indiana, 36enne, in attesa di primo giudizio per reati a sfondo sessuale, è stato rinvenutoper impiccagione

(Adnkronos) – Nuovo suicidio in carcere. Dall'inizio dell'anno, è il 17esimo che si toglie la vita. "Poco dopo mezzanotte un detenuto d'origine indiana, 36enne, in attesa di primo giudizio per reati a sfondo sessuale, è stato rinvenuto suicida per impiccagione nel bagno della sua cella. L'uomo è stato trovato impiccato nel carcere di Latina.