Denaro pubblico per le aziende hi-tech | i loro proprietari sono al di sopra anche della legge

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) I sette titoli più quotati in borsa – Apple, Meta, Alphabet, Amazon, Tesla, Microsoft, Nvidia –definiti i magnifici sette, e a ragione, dal momento che da soli rappresentano il 29 per cento dell’indice Standard and Poor’s. Tutti appartengono a imprese che dominano il settore dell’high-e che producono beni e servizi ormai essenziali per la maggior parte di tutti noi. Si tratta di società pubbliche, naturalmente, i cui consigli di amministrazione (board of directors) hanno il compito di vegliare sugli interessi degli azionisti. La Nasdaq richiede che i membri siano amministratori indipendenti, e cioè che non siano impiegati dell’impresa, che non facciano partefamiglia che controlla la società e che non abbiano un rapporto con essa la cui relazione “interferirebbe con l’esercizio di un giudizio indipendente“. Parenti e ...