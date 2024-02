Della Valle porta Tod’s nell’orbita Lvmh   

Spot alla Bit per Vaprio , la valle di Leonardo in mostra alla Borsa del Turismo a Milano con la Pro loco nello stand Unpli. Dai celebri palazzi ... (ilgiorno)

La famiglia Della Valle e L Catterton, il fondo di investimento controllato da Lvmh (proprietaria tra gli altri dei marchi Louis Vitton, Fendi, Dior, Loro Piana) di Bernard Arnault, lanciano un’opa am ...In diretta dal PalaLeonessa di Brescia la cronaca testuale della sfida tra i padroni di casa della Germani e la Unahotels Reggio Emilia, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie ...La quinta di fila bresciana è un’altra perfetta sinfonia. Non siamo a Sanremo, ma al PalaLeonessa. Non ci sono archi, fiati e percussioni, ma c’è una squadra che suona come la migliore delle orchestre ...