Delitto Scazzi | Misseri tornato libero

(Di domenica 11 febbraio 2024) 9.05 Micheleha lasciato il carcere di Lecce accompagnato dal suo avvocato. Era stato condannato a 8 anni per aver gettato in un pozzo di Avetrana (TA) il il corpo della nipote Sarah, uccisa a 15 anni il 26 agosto 2010. Per ilsono state condannate all'ergastolo sua figlia Sabrina e sua moglie Cosima. "Io non volevo uscire perché non è giusto, sono io il colpevole e devo stare in carcere", ha detto. "Mia moglie e mia figlia non hanno fatto nulla a Sarah", ha dichiarato alla Stampa.