Delitto di Avetrana | ricostruzione dell' omicidio di Sarah Scazzi

Giorno per giorno dal 26 agosto 2010 la storia di una scomparsa che è un omicidio maturato fra persone vicinissime: zia, cugina e nipote. Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono in carcere per aver ucci ...Tantissime lettere, nessuna risposta. A scrivere centinaia di fogli è stato Michele Misseri, il quasi 70enne contadino di Avetrana che oggi tornerà libero dopo aver scontato la ...La villetta di Avetrana nei giorni scorsi è stata rimessa in ordine per accogliere il contadino 70enne che ha ottenuto uno sconto di pena di 400 giorni per aver nascosto il corpo della nipote Sara, ne ...