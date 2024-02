Defibrillatori | al via il corso di formazione Mastella | “Obbligo morale installarlo nei condomini e nelle scuole”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiL'infarto, come dimostrano recenti fatti di cronaca, è una delle principali cause di morte. Tuttavia se si interviene nei primi cinque minuti dall'insorgere della crisi al miocardio, si possono salvare vite umane. Per questo oggi si è avviata presso il PalaParente di Benevento una grande lezione collettiva, un vero e propriodiper oltre 200 persone per l'uso del defibrillatore, l'apparecchio che è in grado di rianimare chi è colpito dall'infarto. Il defibrillatore è semplice da usare e non richiede particolare competenze sanitarie e mediche: lo possono davvero usare tutti, ovviamente a due condizioni. La prima: è che il defibrillatore si trovi nei paraggi; la seconda è che si sappia cosa fare. Per quanto attiene alla prima questione in città ne sono stati installati, in aree strategiche, come avviene in ...