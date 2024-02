Decine di testate ko con l’abolizione della pubblicità legale

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’ultimo appuntamento è fissato per lunedì prossimo. Se il Parlamento confermerà il parere negativo espresso dal governo agli emendameenti al decreto di attuazione del Milleproroghe, nel giro di pochi mesi spariranno dalle edicole e dal web molti giornali, anche blasonati, a cui sarà tolta definitivamente la. In un Paese ad alto tasso di corruzione, incredibilmente l’esecutivo blocca così quel poco di trasparenza che c’è sulla spesa pubblica per mezzo dei bandi pubblicati sui quotidiani. Una decisione che sottrae circa cinquanta milioni di euro agli editori, facendo poco danno ai grossi imprenditori ma assestando un colpo mortale ai pochi indipendenti e senza la porcheria del contributo pubblico. Questa è la realtà sul concetto di pluralismo e democrazia che ha la Meloni. Al punto da bocciare nei giorni scorsi la richiesta di ...