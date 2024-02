De Paola | “Vicenda Geolier? Ha tutti i crismi della divisione geocalcistica di questo Paese”

(Di domenica 11 febbraio 2024) De: ”Negli anni si sono consumate scene disgustose e sono state prese decisioni che hanno poco a che vedere con l’imparzialità di giudizio” Paolo De, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato delle polemiche a Sanremo su. Queste le sue paroole: De: ‘‘La sala stampa di Sanremo è uno dei luoghi più infidi di questa professione” “Sanremo è sempre Sanremo ma va fatta una premessa: la sala stampa di Sanremo è uno dei luoghi più infidi di questa professione. Negli anni si sono consumate scene disgustose e sono state prese decisioni che hanno poco a che vedere con l’imparzialità di giudizio. Che cosa c’entra col calcio? È presto detto perché ladel rappersostenuto dal voto popolare contrapposto a quello ...

