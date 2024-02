De Luca a Meloni | Non si finga turbata e sblocchi i fondi per il Sud

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 febbraio 2024) “Non siper qualche (più che meritata) sciabolata verbale. Io e lei siamo abbastanza animali politici! Ricordo di passaggio che lei non ha fatto una piega di fronte all’aggressione squadristica alla sede della Cgil qualche tempo fa. La invito a sbloccare rapidamente risorse che appartengono al Sud”. Il governatore campano Vincenzo Deaffida a un lungo post sui suoi canali social la replica a quanto pubblicato stamattina dalla premier Giorgia. “Stiamo assistendo – osserva – a un paradosso insopportabile: mentre si parla di autonomia differenziata e di decentramento dei poteri, si mette poi in campo la più grande operazione di centralizzazione nelle mani del premier con la prospettiva di fare affondare il Paese (la “nazione”), in una palude burocratica mai vista!”. Il post della ...