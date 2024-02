De Laurentiis | avere i conti in ordine è importante ma non va confuso col modello imprenditoriale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il modo di fare impresa di De“Canta Napoli!”, è così che attaccava Gegè Di Giacomo introducendo spesso le interpretazioni dei brani di Renato Carosone. Da un po’ di tempo “canta” invece il Napoli per voce del suo presidente, in questo periodo lanciatosi anche lui, come i Jalisse a Sanremo, in “Fiumi di parole”. Dalle dichiarazioni rilasciate prima della finale di Supercoppa, a quelle rese nel pre partita di Napoli Frosinone il 3 febbraio, passando per la conferenza stampa a Castel Volturno del 7 febbraio, fino all’incontro con deputati e senatori del Napoli Club Parlamento, tenutosi presso il Senato della Repubblica l’8 febbraio scorso, è stato tutto un profluvio di rivelazioni sulle vicissitudini post scudetto, di appelli e proposte, molte per la verità già note seppur scarne di particolari. Sono un tifoso emigrato, appassionato sì ma “normale”, vivo in ...