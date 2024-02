De Ketelaere ancora lui | un eurogol alla Cantona L’Atalnta sta vincendo 2-1 a Genova

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’Atalanta passa in vantaggio contro il Genoa al 21esimo della primo tempo grazie a un Euro gol di Deche compie una prodezza con stop di destro e botta di sinistro che infila Martinez. Gol. L’esultanza con le mani alle orecchie fa infuriare tifosi e giocatori del Genoa, si accende addirittura un parapiglia. Poi nel secondo tempo il pari dell’ex Malinovskyi. E subito dopo bella punizione di sinistro di Koopmeiners. Due a uno per l’Atalanta. Il secondo tempo è in corso Genoa-Atalanta 1-2 Il calciatore del Milan è in prestito all’Atalanta di Gasperini con cui ha collezionato 20 presenze e 5 gol (oggi il sesto). Quello che appare singolare è che il calciatore, arrivato con grandi entusiasmi in rossonero, non abbia trovato la stessa fortuna. Nella stagione in rossonero infatti ha collezionato 32 presenze in campo ...