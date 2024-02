Dargen D' Amico | l' appello dal palco? Un sospetto | cosa c' è dietro davvero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Uno strano peacemaker s'avanza a Sanremo, portanto con sé un “messaggio rivoluzionario” per metter fine al conflitto che insanguina il Medio Oriente. Occhiali con montatura dorata (ma anche con i colori dell'Ucraina, alla bisogna, che non si sa mai), completi fulminanti, dal sobrio nero-fucsia al lurex dorato, che porta cucito il messaggio della canzone “Onda alta” presentata in concorso, un brano dedicato alla tragedia dei migranti annegati in mare, concetto rafforzato dagli orsetti di peluche applicati sulle spalle che invitano alla commozione per quei disgraziati piccoli che non ce l'hanno fatta. QUANDO SI BALLA... S'avanza a colpi di slogan più che di canzoni,D', al termine di ogni esibizione all'Ariston, con molta delicatezza (fa notare lui stesso), esclama che «dall'altra parte del mare ci sono bambini buttati sul pavimento perché ...