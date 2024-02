Dargen D' Amico | la frase rubata dopo il bacio a Mara Venier | a Domenica In

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Cala il sipario sul Festival di Sanremo, la 74esima edizione - e l'ultima di Amadeus e Fiorello - va in archivio col trionfo di Angelina Mango con La Noia, battuto al fotofinsh Geolier. Ma questo Sanremo è stato anche quello degli appelli diD', che nascosto dietro i suoi occhiali da sole ha più volte chiesto il "cessate il fuoco" a Gaza. Ed ecco chediventa subito un'icona della sinistra, un po' come accadde lo scorso anno con Chiara Ferragni per il suo messaggio femminista, "pensati libera". Ecco, un annola sinistra ha già scordato Chiara Ferragni per le note ragioni degli ultimi tempi. Insomma, ad elevare qualcuno a paladino di qualcosa ci vuole cautela. Anche perchéha chiesto di "imporre il cessate il fuoco", ignorando con discreta evidenza che nessuno può imporlo. ...