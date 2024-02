Dalla crisi alla svolta della fabbrica modello | l' eredità di Sergio Marchionne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Motori per aerei, Lancia Delta, Alfasud, Alfa Sprint. E poi, dal 2011, Fiat Panda. Fino a tornare a produrre vetture Alfa Romeo, come la Tonale, e la Doge Hornet, destinata al mercato americano. In mezzo, tanti premi vinti, in seguito al rilancio avviato danel 2010. Ma adesso, lo storico stabilimento di Pomigliano d'Arco, vicino a Napoli, è a rischio. Il motivo lo ha spiegato l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares: servono sussidi pubblici, e in tempi rapidi, per l'acquisto di veicoli elettrici, altrimenti il sito potrebbe chiudere. Una minaccia al governo Meloni, che pure, di soldi, sul piatto ne ha messi parecchi. Quasi un miliardo di euro solo per quest'anno. Il tutto mentre, da inizio febbraio, la produzioneTonale si è fermata diverse volte per la mancanza di meccanici. E mentre ...