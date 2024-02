Dai concorsi ai percorsi abilitanti passando per GPS e GAE | migliaia di docenti in attesa QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 12 febbraio alle 14 | 30

(Di domenica 11 febbraio 2024) C'è grandenel mondo della scuola per diversi ambiti: dal concorso scuola (pubblicati i dati delle domande per classi di concorso e regione)per i(atteso il decreto ministeriale di indizione dei corsi) fino all'aggiornamento delle GPS e delle GAE (ordinanza nelle prossime settimane). L'articolo .

C'è grande attesa nel mondo della scuola per diversi ambiti: dal concorso scuola (pubblicati i dati delle domande per classi di concorso e regione) ... (orizzontescuola)

C'è grande attesa nel mondo della scuola per diversi ambiti: dal concorso scuola (pubblicati i dati delle domande per classi di concorso e regione) ... (orizzontescuola)

Al Tribunale di Torino sono preoccupati. Non da una imprevista impennata dei reati. A togliere il sonno è un concorso pubblico, quello per l’assunzione di 4.500 ...La prossima settimana uscirà il bando 2024 del premio Lettera Futura. Chi vince potrà vedere pubblicato il proprio manoscritto e presentarlo in un tour di otto date. Possono partecipare da ogni parte ...Sono 553.181 le domande presentate in ogni ordine e grado per aggiudicarsi uno dei circa 45mila posti collegati al Pnrr, introdotti dal Dpcm del 15 dicembre 2023 per la scuola ...