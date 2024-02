Da Obama pulito all' invenzione sull 11 settembre | tutti i disastri di Joe Biden

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) «Sono ben intenzionato, sono un uomo anziano e so cosa diavolo sto facendo», sbraita Joecontro il rapporto del procuratore speciale Robert Hura conservazione impropria di materiale sensibile di quando era vicepresidente di. Il rapporto non raccomanda azioni penali nei suoi confronti ma, facendo presente che durante l'audizione il presidente si è pure dimenticato la data di morte del figlio, lo inchioda alla dura realtà di «uomo anziano e ben intenzionato e con una scarsa memoria». «Come diavolo osa dire cose del genere?» sbotta indiavolatoche aggiunge che quando gli è stata posta la domanda «ho pensato che non fossero affari loro». «La mia memoria è buona», ha poi ribadito a un giornalista, anzi «la mia memoria è così pessima che ti lascio parlare» ha detto incattivito a un altro. Quanto ai ...