Da Ghali a Mahmood Voci di un Paese cambiato

(Di domenica 11 febbraio 2024) Di Clemente Ius soli no? Ius Sanremo sì. "Amo e credo in questoche ripudia la guerra per Costituzione. Sono nato in Italia, mi sposerò in Italia, i miei figli saranno italiani, morirò in questo. Sono anch’io un Italiano Vero". Lo ha scrittosui social dopo la serata delle cover durante la quale si è esibito al Festival di Sanremo mescolando le sue canzoni Bayna e Cara Italia con L’italiano di Toto Cutugno.Amdouni nato a Milano nel ’93 e cresciuto nel quartiere di Baggio, è figlio di due tunisini arrivati nel nostronegli anni Ottanta. "Per diventare italiano ha dovuto compiere 18 anni – raccontava a settembre nel lunghissimo articolo a lui dedicato dal New York Times –, al termine di un iter complicato, perché in Italia non si applica lo ius soli. Chi è nato sul ...