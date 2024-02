Da Gaza | ha cinque anni Peluche e sorrisi per il piccolo Abdel ferito dalle bombe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 febbraio 2024) I suoi nuovise li è tenuti stretti tutto il viaggio. Sul lettino dell’ambulanza. In cambio ilha regalato un "grande sorriso" ai volontari della Croce Rossa che venerdì hanno mollato famiglia, studio e lavoro e dal quartier generale del Comitato di Monza sono partiti per andare ad accoglierlo sulla pista dell’aeroporto di Pisa. È atterrato su un C-130 dell’Aeronautica Militare accompagnato dalla nonna.ha solo 5ed è uno degli undici piccoli pazienti appena arrivati in Italia grazie a un ponte sanitario allestito dal governo italiano per curare i bambini palestinesi. "ha una ferita alla testa provocata dal crollo del palazzo dove abitava per colpa di una bomba. In quel crollo è morto uno dei suoi fratellini", racconta Andrea Paleari, il ...