Cuciniamo insieme | le sfrappe di Carnevale

(Di domenica 11 febbraio 2024) La teoria dei dolci carnascialeschi è infinita e anche i nomi sono i più svariati, ma indicano quasi sempre la stessa cosa: pasta dolce in varie fogge, lievitata o meno, con lo zucchero o il miele, ma sempre invariabilmente fritta. Ed eccoci ora nella Marche con leche sono più o meno parenti degli scroccafusi e consanguinee delle chiacchiere, dei cenci, delle frappe. Ci siamo, che la crapula abbia inizio. Direte: ma come? Sono appena trascorse le feste di fine d’anno e si torna a mangiare? Certo e questo è il tempo del semel in anno! Si fanno le ultime scorte prima della lunga pausa che oggi chiameremmo detox, ma che in realtà è un rigoroso rispetto dei cicli naturali. S’annuncia intima e umile la Quaresima, periodo di riflessione di rinunce anche alimentari, ma prima tocca al. Che sarebbe poi il carnem levare, l’ultimo pasto ...