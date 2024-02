Crotone-Benevento lunedì 12 febbraio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 11 febbraio 2024) Diciassette gennaio 2021, diciottesima giornata di serie A: ildi Stroppa travolge ildi Inzaghi con 4 reti, trascinato da Simy autore di una doppietta. Sono passati appena 3 anni e queste due squadre si affrontano nel posticipo del venticinquesimo turno di Serie C girone C: una caduta verticale in così poco tempo per due delle più belle InfoBetting: Scommesse Sportive e

La partita Crotone - Benevento di Lunedì 12 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 25° giornata di Serie C - Girone C ...Continua a volare la Juve Stabia. La capolista passa 3-1 a Monopoli, dopo essersi ritrovata sotto a causa del rigore trasformato da Borello al 40'. I pugliesi restano però in 10 per il rosso rimediato ...Punteggio basso. A dimostrazione che le due compagini si sono studiate a dovere, si sono inseguite nel corso del match e si sono fronteggiate all’ultimo respiro. Il recupero della ...