Costretti a fornire i dati Sanremo | classifica falsata? Rai sotto assedio | cosa sta succedendo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Chesarebbe senza polemiche, accuse e complottismi? Non fa eccezione l'edizione della kermesse numero 74, quella che si è chiusa sabato sera con la vittoria di Angelina Mango, con La noia, e con il clamoroso successo di Amadeus e Fiorello, che segnano l'ennesimo record in termini di share. Il punto è che ora lafinale della kermesse finiscela lente dell'Agcom, e la Rai dovràtutti icirca i voti espressi dal pubblico attraverso il televoto e quelli dei singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio. Almeno questo è quanto afferma il Codacons, sempre pronto a battagliare, che annuncia oggi una istanza all'Autorità per le comunicazioni, alla Rai e al Mimit. "Non entriamo nel merito dellafinale del festival e delle ...