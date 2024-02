Costacurta | «Credo che l’Inter non si aspettasse una Roma così bella…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Alessandro, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria delcontro laAlessandro, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria delcontro lain Serie A. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ioche non siro unabella,che De Rossi stia facendo un ottimo lavoro, è una squadra coraggiosa. Questi schiaffi hanno svegliato i giocatori del, hanno rubato più palle, undici contro tre nel primo tempo, questa è la qualità che si alza. Poi i gol sono belli, con giocatori che arrivano da dietro. Poi c’è stata un’autore, ok, ma è stato un ...