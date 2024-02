Costa d’Avorio | è festa! Haller e Kessié regalano la Coppa d’Africa agli Elefanti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Lafesteggia la vittoria delladopo il successo in rimonta contro la Nigeria Lafesteggia la vittoria delladopo il successo in rimonta contro la Nigeria. Osimhen e compagni si sono arresi in finale contro glibravi a restare in partita e a ribaltarla nella ripresa. Troos Ekong realizza il vantaggio per le Aquile, ma alla fineuna vittoria insperata ai padroni di casa.