Così muore un quasi-re | la Camera ardente di Vittorio Emanuele alla Venaria Reale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Non glie ne va bene una. Nell’unica due giorni di pioggia-nebbia in questo febbraio già primaverile, Torino si prepara a dare l’addio al suore. Torino però rimane ancorata ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti