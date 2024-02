Così il governo chiude gli occhi sulla vergogna delle carceri

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 11 febbraio 2024) "C'erano cimici ovunque, il salame che ci davano sembrava cibo per cani". Parla la ex compagna di cella di Ilaria Salis, la maestra italiana detenuta da quasi un anno nelledi Budapest per una presunta aggressione a un gruppo di neonazisti. Pesanti dubbi sul suo stato di detenzione in...