Così gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nell’Indo Pacifico

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nel biennio successivo alla pubblicazione della Indo-Pacific Strategy da parte dell’amministrazione Biden-Harris, il Pentagono ha lavorato come non mai con alleati e partner per promuovere una visione condivisa di una regione libera e aperta. “Le nazioni dell’Indostanno contribuendo a definire la natura stessa dell’ordine internazionale, e gli alleati e i partner degliin tutto il mondo hanno un interesse nei suoi risultati”, afferma la strategia in un passaggio che è guida per comprendere l’impegno americano nella regione (e non solo: anche quello europeo descritto nell’ultima edizione di “Indo Pacific Salad” nasce e procede secondo certi cardini). Il Pentagono ha prodotto un “Fact-Sweet”, ossia una scheda informativa per fare il punto delle attività a due anni dal lancio della strategia (lo avevo fatto anche ...