Cos’è la trigonocefalia nel neonato

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tra le craniostenosi, le non comuni malformazioni della conformazione del cranio causate dalla precoce (e patologica) chiusura di una o più suture (le articolazioni che formano la calotta cranica) rientra anche la. Nota anche come sinostosi metopica o craniosinostosi della sutura metopica, laè una condizione molto variabile che, come spiega il Boston Childen’s Hospital, può essere lieve, moderata o grave e nelle forme più marcate può causare problemi con la vista, l’apprendimento e il comportamento del bambino. Il portale Radiopaedia definisce lanelcome l’aspetto triangolare della parte frontale del cranio che si determina per la fusione prematura della sutura metopica (quella frontale, della parte anteriore del cranio). Rappresenta il 5% di tutti i casi di ...